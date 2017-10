Incendi, dopo sei giorni riapre la statale in Valle Stura

Dopo sei giorni di chiusura, è stata riaperta, in entrambi i sensi di marcia, la strada statale 21 "della Maddalena" tra Italia e Francia, chiusa per il vasto incendio che ha devastato l'alta Valle Stura. Lo comunica Anas, precisando che la decisione è stata presa dopo che il rogo è stato finalmente circoscritto. "La chiusura era stata necessaria - spiega Anas - per motivi di sicurezza nella zona tra Pietraporzio e Sambuco".