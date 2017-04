Inalano gas di scarico chiusi in auto: doppio suicidio a Cuneo

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'auto in località Mellana, al confine tra i comuni di Cuneo e Boives. I due si sarebbero suicidati con i gas di scarico. "La vita non val la pena di essere vissuta", avrebbero scritto i due in una lettera lasciata all'interno dell'abitacolo. Le vittime sono due italiani di 34 e 36 anni.