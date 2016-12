Immigrazione, rivolta in Cie Torino

Un materasso incendiato e il lancio di bottiglie contro gli agenti in servizio. E' accaduto al Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Torino dove alcuni ospiti hanno protestato contro l'allontanamento dall'Italia di un cittadino romeno, poi avvenuto regolarmente. Un ospite ha simulato la propria impiccagione costruendo un cappio con degli abiti. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è rimasta danneggiata in diversi settori.