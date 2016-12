Il sindaco spegne il wi-fi nelle scuole: "Sul web dicono faccia male"

Niente wi-fi alle scuole elementari e medie di Borgofranco d'Ivrea, paese del Torinese non lontano da quella che fu un po' la Silicon Valley italiana, ossia la sede della Olivetti. "Abbiamo letto molte cose sul web, non siamo in grado di dire con certezza se le onde elettromagnetiche siano dannose oppure no. E' una scelta precauzionale". Così il sindaco Livio Tola, eletto in una lista civica, motiva la decisione. E divampano le polemiche.