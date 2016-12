Il Papa visita un Tempio valdese, è la prima volta nella storia della Chiesa

Visita storia per Papa Francesco , che si è recato in un Tempio valdese , nella sua due giorni a Torino. Bergoglio è infatti il primo pontefice a visitare la chiesa cristiana di tradizione valdese. Ad accoglierlo il moderatore Eugenio Bernardini . Dopo i canti in spagnolo, i due hanno pregato insieme il Padre Nostro . Domenica, Francesco si è recato in Duomo dove è esposta la Sacra Sindone .

"Caro fratello Francesco, benvenuto". Il pastore valdese di Torino, Paolo Ribet, si rivolge così al Santo Padre. "La incontriamo con gioia come un nuovo fratello nel nostro percorso", aggiunge il pastore. "Vogliamo leggere la sua visita, che è stata definita giustamente storica, proprio in questa dimensione. Viviamo un'esperienza incoraggiante e spero anticipatrice di ulteriori esperienze ecumeniche anche a Torino", aggiunge il pastore Ribet.



E' poi intervenuto il Moderatore della chiesa valdese rioplatense di Uruguay e Argentina, un omaggio alle origini del Papa. "Sarebbe bello - ha detto - poter organizzare un evento simile. Papa Francesco, si consideri invitato sin da ora...".



Moderatore: "Prendiamo insieme l'eucarestia" - "Ciò che unisce i cristiani raccolti intorno alla mensa di Gesù sono il pane e il vino che Egli ci offre e le sue parole, non le nostre interpretazioni che non fanno parte dell'evangelo. Sarebbe bello che in vista del 2017 le nostre chiese affrontassero insieme questo tema". La richiesta a Papa Francesco di rompere il tabù che impedisce a cattolici e protestanti di vivere insieme la Cena del Signore durante il culto, è venuta oggi dal moderatore della Tavola Valdese, Eugenio Bernardini, durante lo storico incontro con Papa Francesco nel tempio valdese di Torino.



"Accogliamo insieme i profughi" - "Caro fratello in Cristo Francesco, proseguiamo e intensifichiamo insieme la testimonianza a favore dei profughi che bussano alla nostra porta", perché "solo accogliendo chi soffre si può accogliere Cristo". E' un passaggio del moderatore della Tavola valdese. "Grazie di essere tra noi - ha conclude rivolgendosi a Francesco - e con noi; Dio illumini e benedica il suo servizio".



Papa ai Valdesi: "Perdono per i nostri atti inumani" - Il Papa chiede perdono ai Valdesi per quanto fatto contro loro dai cattolici. "Da parte della Chiesa Cattolica - ha detto Francesco nel Tempio Valdese - vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che, nella storia, abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci!".