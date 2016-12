Il Papa contro i produttori di armi

"Ci sono imprenditori che si dicono cristiani e investono in armi. Parlare di pace e fabbricare armi è ipocrisia". Lo ha detto Papa Francesco nell'incontro con i giovani in piazza Vittorio a Torino. Il Pontefice ha anche citato gli eccidi del passato, in particolare il genocidio degli Armeni, la Shoah, e la Russia di Stalin. "Le grandi potenze di allora dove erano? Guardavano da un'altra parte", ha detto.