Il Papa ai giovani: "Siate casti"

"Devo dire una parola impopolare, ma il Papa deve rischiare. L'amore non deve usare gli altri, l'amore è casto. E allora vi dico, siate casti". Lo ha detto Papa Francesco ai tantissimi ragazzi presenti in piazza Vittorio, a Torino. "Non è facile superare questa concezione edonista dell'amore", ha aggiunto il Pontefice.