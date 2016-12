14 novembre 2014 Il giallo di Costigliole d'Asti, spuntano nuove amicizie maschili nella vita di Elena Ceste Sei uomini dai 37 ai 63 anni, quasi tutti sposati, alcuni con la fama di "conquistatori", sono entrati in contatto con lei negli ultimi 2 anni. La donna aveva scoperto che qualcuno si era impossessato della password del suo profilo Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

15:08 - Sei uomini dai 37 ai 63 anni. Quasi tutti sposati, in possesso di un lavoro, alcuni con la fama di "conquistatori": sono queste le figure maschili entrate in contatto negli ultimi due anni con Elena Ceste, la casalinga di Costigliole d'Asti scomparsa il 24 gennaio e trovata morta il 18 ottobre in un canale non lontano dalla sua abitazione. Il tutto è emerso, come riporta La Stampa, dall'esame dei tabulati telefonici della Sim della donna.

Paolo Lanzilli è stato compagno di scuola di Elena ed è rientrato in contatto con lei dopo avere rivisto su Facebook una foto delle elementari di loro due. "Solo un'amicizia dai contorni ben definiti", ha detto l'uomo agli inquirenti. E poi c'è il torinese Gian Domenico A., anche lui ex compagno di scuola di Elena.



Secondo La Stampa, con Antonio R., artigiano 43enne di Settimo Torinese, la donna ebbe una relazione nell'estate del 2013. A legarla a Damiano S., muratore e padre di un compagno di scuola del figlio, era invece una profonda amicizia, scandita da decine e decine di telefonate, anche nelle ultime ore prima della scomparsa. Michele Buoninconti, il marito, sapeva delle attenzioni del muratore nei confronti di sua moglie.



Un collega di Michele aveva attivato la funzione "You and me" della sua Sim con quella utilizzata da Elena. L'uomo più anziano, di 63 anni, era un amico di famiglia e questa amicizia, nata a Salerno, è continuata anche quando la donna si è trasferita nell'Astigiano.



Come riferisce ancora La Stampa, Elena Ceste aveva scoperto che qualcuno si era impossessato della password del suo profilo Facebook. Spacciandosi per lei, quel qualcuno rispondeva ai messaggi privati e chattava con alcuni suoi amici. La cosa l'aveva profondamente turbata.