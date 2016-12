Il disastro di Molare, 80 anni fa il Vajont del Piemonte: morirono 111 persone

Il 13 agosto 1935 a Molare, dove il Piemonte confina con la Liguria, l'apocalisse: erano le 13.15 in punto quando crollò la diga secondaria e in pochi minuti le sue acque spazzarono via un lungo tratto della valle dell'Orba. La tragedia provocò 111 morti, dimenticati dalla stampa del regime fascisti come tutti gli altri eventi drammatici dell'epoca. A ottant'anni esatti li ricorda una marcia silenziosa, con i partecipanti uniti da lenzuola bianche, colore della pace.