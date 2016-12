Il cognato di Elena Ceste: "Il marito sconvolto, piange e pensa a lei"

08:29 - "Michele è sconvolto: ha pianto tutta la sera e continua a pensare a Elena". A raccontarlo è Danilo Pacelli, cognato di Elena Ceste, intervistato a "Quarto Grado" - in onda venerdì sera su Retequattro - dopo l'iscrizione del marito della donna sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio.

Pacelli ha spiegato che "noi ci siamo sempre fidati di Michele e di quello che ci siamo sempre detti in questi nove mesi. Continuiamo a fidarci di lui, fino a prova contraria. Quando avremo gli esiti, commenteremo. Ovviamente sperando, come crediamo, che Michele non c'entrerà niente".



L'uomo sottolinea comunque che "l'ipotesi del suicidio non ci ha mai convinto. Michele, insieme a noi, ha cercato Elena anche nel punto dove è stata trovata. Siamo andati a cercarla con le torce anche di notte, il giorno stesso e quelli successivi alla sua scomparsa... l'abbiamo cercata e l'hanno cercata... c'è stato un dispiegamento e mi fa strano che non l’abbiamo vista".



Il cognato di Elena Ceste spiega poi che "nel momento in cui ci daranno il corpo di Elena per poter fare un degno funerale, onoreremo al meglio la sua memoria, per tutto quello che è stata sempre per noi, con tutto l’affetto possibile". E conclude ricordando i nipoti: "Sono tutto per noi. Non voglio neanche pensare al peggio, ma i bambini sanno che avranno sempre il massimo dell'affetto da parte nostra. Faremo sempre di tutto per farli stare al meglio. Hanno già perso la mamma e speriamo che non ci siano altri tragici eventi".