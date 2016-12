Ha truffato l'Inps per 17 anni, la Gdf smaschera una falsa cieca a Biella

12:48 - Percepiva da 17 anni una cospicua indennità di accompagnamento in quanto non vedente, ma conduceva una vita assolutamente normale. La finta cieca, una 55enne, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Biella, ed è ora accusata di truffa ai danni dell'Inps per circa 150mila euro. Le fiamme gialle hanno immortalato la donna mentre faceva la spesa o prendeva l'aperitivo con le amiche.