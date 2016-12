Grave donna accoltellata in strada nel Torinese, ricercato l'ex

Versa in gravi condizioni una 50enne che è stata accoltellata in strada ad Oulx, nel Torinese, da un uomo che è poi fuggito. I carabinieri stanno cercando l'ex compagno, un italiano di 52 anni, che lo scorso giugno era già stato denunciato per minacce aggravate nei confronti dell'ex. La donna è stata colpita diverse volte. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all'ospedale Molinette. Non sarebbe in pericolo di vita.