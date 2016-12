Tensioni ad Alessandria tra No Terzo Valico e le forze dell'ordine. Un centinaio di manifestanti ha bloccato gli accessi al Centogrigio Sport Village, dove è in programma un incontro con la cittadinanza sui 60 milioni di euro di finanziamenti connessi al Terzo Valico. "Parlare di Cociv vuol dire parlare di una banda di corrotti, lo dicono le inchieste", è la protesta del leader No Terzo Valico Claudio Sannita.

"I 60 milioni di cui si parla in questo incontro dovrebbero darli ai terremotati", aggiunge Claudio Sannita, mentre le forze dell'ordine scortano i partecipanti all'evento a un ingresso secondario del centro sportivo. Due manifestanti, secondo quanto appreso, hanno subito lievi ferite nel parapiglia, mentre la polizia sta valutando la posizione di alcuni di loro. Al momento non sono stati presi provvedimenti.



"Il Terzo Valico non deve essere un'opera che passa sopra la testa della gente, ma deve significare anche occupazione e crescita. L'incontro era aperto a tutti, anche a chi protesta". Lo afferma il commissario di governo per il Terzo Valico, Iolanda Romano, commentando le tensioni tra No Terzo Valico e forze dell'ordine.



"L'ambito in cui ci muoviamo in questi giorni è complesso e pieno di ostacoli - aggiunge Romano - ma il governo non può non ascoltare le richieste di sviluppo dei cittadini. Ringrazio le forze dell'ordine che con competenza hanno garantito il diritto di dialogo consentendo a chi voleva partecipare all'incontro di entrare".