Gioco erotico finito in tragedia: chiesto rinvio giudizio per amante

Il pm Andrea Zito, della procura di Alessandria, ha richiesto il rinvio a giudizio per Gianna Damonte, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte, nel luglio 2016, di Riccardo Sansebastiano, in seguito a un gioco erotico finito in tragedia. La donna ha raccontato di aver messo le manette ai polsi e una corda al collo del compagno. Dopo qualche ora è tornata per liberarlo, ma l'ha trovato agonizzante e i soccorsi sono risultati inutili.