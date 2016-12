Furti di rame, sgominata banda

Rubavano rame in capannoni dismessi, linee ferroviarie e cabine elettriche provocando disagi in tutto il Piemonte. Una banda di romeni è stata sgominata dai carabinieri di Torino. Nove persone sono state arrestate. Furto aggravato e ricettazione le accuse nei confronti della banda. In sei mesi ha messo a segno 60 colpi, con numerose interruzioni del traffico ferroviario e, lo scorso aprile, il blackout del Comune di Carisio, nel Vercellese.