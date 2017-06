Finale Champions, panico a Torino tra tifosi Juve a Piazza San Carlo: 1500 feriti, si indaga per procurato allarme

Le maggiori preoccupazioni sono per tre persone ricoverate in codice rosso, tra cui un bambino all'ospedale infantile Regina Margherita. Quasi tutti i feriti hanno contusioni o tagli che si sono procurati cadendo per terra nella ressa. L'incidente ha fatto esplodere la polemica sulla sicurezza e sulle vie di fuga.



Una donna e un bimbo in prognosi riservata - Una donna è in prognosi riservata nell'ospedale Molinette per le ferite riportate nella calca. La donna è stata intubata: ha un trauma toracico per lesioni da schiacciamento.



Questore Torino: forse petardo causa panico - "Potrebbe essere stato un petardo, fatto esplodere forse in modo incosciente, a scatenare il panico" tra i tifosi. E' quanto ha detto in un primo momento il questore di Torino, Angelo Sanna, che sta coordinando dalla sala operativa della Questura le attività necessarie ad accertare quanto accaduto.



Prefettura: calca da panico e psicosi terrorismo - La Prefettura dice che una "folla presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico" sono stati causati da "eventi in corso di accertamento". "La folla - spiega una nota - ha lasciato precipitosamente la piazza con danni causati dalla calca".



La procura indaga per procurato allarme - Ignoto il motivo dell'improvviso fuggi fuggi, su cui la procura ha avviato un'indagine per far luce sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto, ipotizzando il procurato allarme.