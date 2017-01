Fiamme in un condominio a Torino, quattro bimbi in ospedale

Cinque persone, fra cui quattro bambini, sono state portate in ospedale a Torino dopo essere state soccorse dai vigili del fuoco in una palazzina di corso Racconigi dove era in corso un incendio. Le loro condizioni non preoccupano i medici. Le fiamme sono divampate nelle cantine, ma il fumo ha invaso le scale interne. I vigili del fuoco hanno evacuato gli inquilini (undici in tutto) con le autoscale.