Fiamme in un appartamento nell'Astigiano: morti marito e moglie

Marito e moglie, di 56 e 57 anni, sono morti in un incendio divampato in casa. E' accaduto a Canelli, nell'Astigiano. I due, che stavano dormendo, sono rimasti intossicati e le fiamme li avrebbero raggiunti nel letto dove sono stati trovati con gravi ustioni. Le cause pare possano essere di natura accidentale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Erano seguiti dai servizi sociali - La coppia di coniugi era seguita dai servizi sociali del comune. Risiedevano in un appartamento in una palazzina d'edilizia popolare in via Montale a Canelli, nell'Astigiano. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un probabile corto circuito, anche se non si esclude possa essersi trattato di una sigaretta lasciata accesa. La coppia stava dormendo e non si è accorta di nulla. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme, divampate nella notte, che hanno distrutto l'alloggio.