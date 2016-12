Fiaccolata No Tav in val di Susa

00:17 - Fiaccolata No Tav a Susa. Alcune centinaia di manifestanti hanno sfilato per chiedere la liberazione degli attivisti del movimento arrestati lo scorso anno con l'accusa di terrorismo. E per protestare contro la chiusura del punto nascite dell'ospedale cittadino ordinata dalla Regione Piemonte. "Siamo di nuovo qui per ricordare a tutti che chi dava il movimento No Tav per morto ha sbagliato", ha detto il leader della protesta Alberto Perino.