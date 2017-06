Feriti Torino, Spataro: non ci sono né indagati né ipotesi di reato

"Allo stato attuale non ci sono né indagati né ipotesi di reato". Lo ha precisato il procuratore di Torino, Armando Spataro, in merito all'indagine sui fatti di piazza San Carlo. "Prima di tutto è necessario ricostruire la dinamica precisa dei fatti", ha aggiunto a margine della cerimonia per la festa dei carabinieri. Nel pomeriggio è previsto un vertice in Procura per fare il punto sull'inchiesta.