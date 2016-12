10:01 - Una donna di 47 anni è stata accoltellata durante una lite dal marito, di 54, in casa, nel quartiere Mirafiori a Torino. La 47enne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Molinette con ferite a collo, torace e addome. Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno provocato il ferimento.