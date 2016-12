Falso allarme bomba a teatro Torino

Falso allarme bomba in serata nel centro di Torino. A farlo scattare uno zainetto abbandonato all'ingresso del Teatro Regio, dove era in programma la Cenerentola di Rossini. Immediate le misure di sicurezza, rafforzate dopo gli attentati di Bruxelles. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli artificieri dei carabinieri che hanno appurato come lo zaino non contenesse materiale esplosivo.