Elena Ceste, la decisione del gip: giudizio immediato per il marito

Giudizio immediato per Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste, accusato di omicidio e occultamento del cadavere della donna, ritrovato tra Costigliole e Isola d'Asti. La decisione è stata presa dal gip Giacomo Marson, che ritiene sufficiente la raccolta di prove a carico dell'indagato e ha fissato la prima udienza in Corte d'Assise il primo luglio. I due avvocati della difesa hanno due settimane di tempo per chiedere il rito abbreviato.