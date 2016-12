E' nato nel 2009 ma per lo Stato non esiste: bambino fantasma a Torino, denunciati i genitori

E' nato nel 2009 all'ospedale di Moncalieri, ma la sua nascita non è mai stata registrata all'anagrafe e quindi il piccolo per lo Stato non esiste. A "scoprire" la sua esistenza, a sette anni dalla nascita, sono stati i carabinieri, che si sono presentati nell'abitazione della madre del piccolo per notificarle un atto giudiziario e in quella casa hanno trovato anche il bimbo "fantasma".