Due alpinisti italiani dispersi tra Italia e Francia

Ricerche in corso per due scialpinisti italiani che non sono rientrati da un'escursione sul Monte Chaberton, a 3.100 metri a Claviere (Torino), in alta Valle di Susa, al confine con la Francia. Dei due non si hanno più notizie da quando hanno lasciato l'auto a Montgenevre in Francia. Le ricerche avvengono sia dal lato francese, ad opera degli uomini della Gendarmeria, sia su quello italiano, da parte del Soccorso Alpino.