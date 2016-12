Droga su ultraleggero, 4 arresti

Trasportavano ingenti carichi di marijuana dall'Albania al Piemonte utilizzando un ultraleggero per eludere i controlli di frontiera. Il traffico, che aveva come base l'aeroporto turistico di Gattinara, nel Vercellese, è stato scoperto dalla polizia che ha arrestato quattro persone, sequestrato il velivolo e 80 chili di stupefacente. Il mezzo era stato opportunamente modificato per il trasporto della droga.