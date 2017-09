Droga nascosta nelle buche o nei tombini del parco Valentino, 16 arresti a Torino

Le indagini sono iniziate nell'ottobre 2016. Per sorprendere gli spacciatori i carabinieri sono arrivati a bordo di un tram e in tutta l'area del parco decine di militari si sono finti corridori. Attorno all'area occupata dai pusher si era sviluppata e consolidata nel tempo anche una microeconomia illegale, costituita da altre attività a supporto dello spaccio. Ogni giorno alcune donne portavano in carrelli della spesa, panini e bevande che gli spacciatori acquistavano e consumavano sul posto per non perdere eventuali clienti.