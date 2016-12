06:54 - Un traffico internazionale di droga dall'Albania all'Italia è stato smantellato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino. Ventidue gli arresti eseguiti tra Piemonte e Sicilia. Lo stupefacente (eroina, cocaina, hashish e marijuana) era nascosto in auto con il doppio fondo che, una volta in Sicilia, venivano caricate su bisarche e fatte viaggiare fino in Piemonte.