Doppio blitz contro la 'ndrangheta, 20 arresti tra Torino e Reggio Calabria

L'operazione "Big Bang" ha portato alla luce un vasto sottobosco mafioso che aveva il suo centro nel cuore di Torino, quartiere San Paolo. Il clan era guidato da dai fratelli 'ndranghetisti Adolfo e Aldo Cosimo Crea, già condannati per l'inchiesta Minotauro sulle infiltrazioni mafiose al nord e da poco usciti dal carcere.



"Una cosca violenta, ma anche anomala", hanno spiegato gli investigatori, perché gli appartenenti - che non esitavano a ricorrere ad armi e minacce pesanti per estorcere denaro alle loro vittime - ostentavano abiti e macchine di lusso come simboli di potenza e non nascondevano che il denaro ottenuto con la forza serviva loro per "andare in vacanza" in resort a cinque stelle.



"Qui a Torino comandiamo noi - dicevano i Crea alle loro vittime - e ogni attività deve pagare". Una ventina i taglieggiati, fra ambulanti, imprenditori, commercianti, giocatori d'azzardo; oltre centomila euro al mese il giro d'affari del clan.



Ma ciò che ha più stupito gli inquirenti è che non c'è stata alcuna denuncia spontanea: un clima di omertà che spinge a pensare che le vittime identificate siano solo la punta dell'iceberg.