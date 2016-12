Dopo lite, 30enne ucciso in strada

Un cittadino romeno di trent'anni, Claudiu Gheorghe Astane, è morto accoltellato in strada a Torino. Il delitto è avvenuto domenica sera in piazza Bottesini, quartiere Barriera di Milano. Secondo alcuni testimoni, l'aggressione è avvenuta dopo un litigio per futili motivi. Poco dopo il delitto, un uomo si è costituito in caserma, confessando l'omicidio.