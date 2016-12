Donna investita e uccisa a Torino

Un'anziana è morta investita da un'auto attraversando la strada in corso Francia, poco distante dal centro di Torino. La donna, che deve ancora essere identificata dalla polizia municipale in quanto sprovvista di documenti, è stata travolta da un veicolo che viaggiava verso la periferia della città e il cui conducente si è subito fermato a prestarle soccorso. I sanitari del 118 non sono riusciti a fare nulla per salvarla: la donna è morta sul posto.