Diverbio per un parcheggio a Torino, ferito col calcio della pistola

Per un diverbio su un parcheggio un uomo ha sparato due colpi di pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e poi ha colpito alla testa un altro uomo con il calcio dell'arma. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di venerdì davanti a una birreria di Druento (Torino). Tra i clienti del locale c'era un poliziotto non in servizio che ha disarmato l'aggressore. Sia il ferito che l'aggressore sono stati portati in ospedale.