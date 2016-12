Disordini a processo No Tav:sospeso

11:05 - "I soggetti che hanno aderito al movimento No Tav fanno ricorso a una violenza estrema e ingiustificata". Con queste parole è cominciata la requisitoria della procura di Torino al maxi processo contro 53 attivisti e simpatizzanti No Tav per gli scontri con le forze dell'ordine in Valle di Susa alla Maddalena di Chiomonte. In aula è subito scoppiata la bagarre contro i magistrati e per questo l'udienza è stata subito sospesa.