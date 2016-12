Disabile ustionato da una sigaretta

00:08 - Un disabile psichico ospite di una struttura di accoglienza di Sangano, nel Torinese, si è dato fuoco accidentalmente appoggiando una sigaretta sui propri abiti. L'uomo, 52 anni, è stato soccorso dal personale del ricovero, che ha spento le fiamme, ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di Torino, con ustioni di primo grado in varie parti del corpo. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.