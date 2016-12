Disabile spintonato, la prof dà una nota al figlio della collega, ma i genitori: "Si scusi"

La vicenda, raccontata dalla "Stampa", avviene in una scuola media di Torino. Dove la nota sul diario dei due responsabili suscita l'insurrezione dei genitori, che scendono in campo agguerritissimi a difesa dei loro figli. Era soltanto un gioco, niente di serio. E lei, la docente che ha assistito alla scena e ritenuto che la nota fosse una punizione idonea all'episodio di bullismo, che viene invitata a fare un passo indietro.



Invitata con toni piuttosto duri. La mamma di uno dei ragazzi "ringrazia per l'informazione ma, visto che si trattava di un gioco, per quanto discutibile e da non ripetere, la invitiamo a non registrare la nota, vessatoria, sul registro di classe. Altrimenti saremo costretti a rivolgerci al dirigente". Stesso copione per i genitori del secondo ragazzo, la mamma docente nella stessa scuola, con la richiesta alla collega di chiarirsi con i ragazzi.



Una reazione che lascia di stucco la prof, che non trova appoggio neanche dal preside. Quest'ultimo convoca tutti i ragazzi e annulla la gita di inizio anno a tutta la scuola perché "si comportano male durante l'intervallo". Al caso di bullismo non si fa nessun cenno e ai "colpevoli" non arriva nessun rimprovero.