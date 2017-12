Detenuti danno fuoco a cella,trasportati in codice rosso in ospedale

Due detenuti del carcere minorile Ferranti Aporti di Torino sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Cto dopo aver appiccato il fuoco alla loro cella. Sono stati tratti in salvo dalla polizia penitenziaria. Lo rende noto Leo Beneduci, segretario del sindacato. "L'episodio di Torino dimostra in quale stato versano anche gli istituti minorili", denuncia Beneduci. "Tutto ciò - conclude - è inaccettabile e indegno di un Paese civile".