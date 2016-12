Derby Mole, 5 i tifosi arrestati

Sono tre i tifosi, due della Juve e uno del Torino, arrestati dalla polizia per il lancio di bombe carta e fumogeni all'interno dello stadio Olimpico. Lo rende noto la Questura. Altri due tifosi sono stati arrestati per gli incidenti prima della partita; uno è stato denunciato per i sassi contro il pullman della Juve. "Buttare una bomba carta in una curva di uno stadio è un atto eversivo", ha detto il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio.