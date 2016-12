Delitto Caccia, chiuso processo Schirripa: si riparte dalle indagini

Il processo milanese a carico di Rocco Schirripa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso nel 1983, si è chiuso con una sentenza di "non doversi procedere". Lo ha deciso la Corte d'Assise, sulla base dell'errore procedurale della Procura che non aveva chiesto la riapertura delle indagini, non essendo a conoscenza di un precedente fascicolo archiviato. Si riparte dunque dalle indagini.