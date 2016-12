Cuneo, valanga travolge un gruppo di alpinisti sul Monviso: un morto

Rischio valanghe ancora alto - L'alternanza di nuove nevicate e di giornate soleggiate e calde mantiene alto il rischio di valanghe sulle Alpi piemontesi. Lo sostiene in una nota l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. I nuovi accumuli sui pendii più ripidi in corrispondenza di colli e canaloni "possono essere sollecitati già al passaggio del singolo sciatore, in particolare alle esposizioni ombreggiate" - si legge.