Cuneo, uomo ucciso a coltellate: fermato il figlio della compagna

Un uomo di 54 anni, Valerio Sottero , è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Guarene, nel Cuneese . A dare l'allarme la compagna della vittima che, rientrando a casa, lo ha trovato riverso a terra. Sul posto i sanitari del 118, che hanno inutilmente tentato di rianimarlo, e i carabinieri, che dopo alcune ore di ricerca hanno fermato il figlio della compagna . L'arma del delitto, si presume un coltello , non è stata ancora trovata.

Il giovane, un ventenne di origini romene, è stato portato in caserma, dove sono giunti i magistrati di turno che passano al vaglio la sua posizione. Secondo le prime testimonianze raccolte, avrebbe accoltellato il compagno della madre al culmine di un violento litigio.



Ascoltati dai militari dell'Arma, infatti, alcuni testimoni hanno riferito di un violento litigio tra la vittima e il giovane intorno a mezzanotte. Forse una questione di soldi finita in tragedia, anche se i motivi della lite, e della successiva aggressione, non sono ancora del tutto chiari.