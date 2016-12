Cuneo, trovato cadavere carbonizzato: era vicino a un'auto in fiamme

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto a Ceva, in provincia di Cuneo, di fronte al cimitero cittadino. Il corpo era accanto a un'auto in fiamme. A dare l'allarme è stato un agente della polizia stradale, che si stava recando al lavoro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri, che hanno identificato la vittima: si tratterebbe di un 43enne residente a Priero, non lontano dal luogo del ritrovamento.