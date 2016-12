Cuneo: scivola nella piscina di casa, grave bimba di due anni

Una bambina di due anni di Barbaresco, in provincia di Cuneo, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere scivolata nella piscina di casa rischiando di affogare. La bimba è caduta mercoledì sera dopo essersi arrampicata sulla scaletta di accesso. A salvarla la madre che ha praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei medici.