Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale

E' salvo lo speleologo precipitato e infortunatosi all'interno della Grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia (Cuneo). Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale hanno estratto l'uomo dalla cavità. Imbarcato col verricello in elicottero, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cuneo. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato oltre cento soccorritori.