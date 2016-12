Cuneo, rapina a colpi di spranga

23:43 - Quattro banditi, armati e con casco da motociclista in testa, hanno rapinato un caseificio di Villar San Costanzo, in provincia di Cuneo. I malviventi hanno aggredito a colpi di spranga i titolari e, dopo averli legati, sono fuggiti con il bottino a bordo di una Bmw di cui si sono fatti consegnare le chiavi. In tutta la zona è caccia all'uomo. Trasportati in ospedale, marito e moglie aggrediti e derubati hanno riportato alcune fratture.