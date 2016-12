1 ottobre 2014 Cuneo, picchiano anziano per rubargli 100 euro: arrestati 3 giovani albanesi L'uomo è stato aggredito nel bar di proprietà del figlio. Uno dei fermati era stato già raggiunto dal foglio di via Tweet google 0 Invia ad un amico

16:20 - Hanno aggredito e picchiato un anziano per sottrargli 100 euro. Tre giovani albanesi sono stati arrestati dalla polizia e sono accusati di aver rapinato, domenica mattina in un bar di Cuneo, un uomo di 75 anni. Proprio la descrizione della vittima, padre del titolare del locale, ha permesso alle forze dell'ordine di identificare e fermare i presunti responsabili. Uno di loro era stato già raggiunto dal foglio di via.

Il 75enne è stato immediatamente soccorso e accompagnato all'ospedale, dove è stato medicato per le ferite riportate nell'aggressione.