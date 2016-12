Cuneo,operaio ustionato in centrale

E' stato ricoverato in gravissime condizioni, al Cto di Torino, un operaio di 34 anni vittima di un incidente a Cavallermaggiore, nel Cuneese. L'uomo è rimasto ustionato mentre era al lavoro all'interno di una centrale a biomasse. L'operaio è stato soccorso dal 118 e trasferito in elicottero in ospedale a Torino.