Cuneo, legato in casa e picchiato per la pensione: tre arresti

I carabinieri di Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, hanno arrestato tre persone accusate di aver legato in casa, imbavagliato e picchiato un 85enne, in gravi condizioni di salute, probabilmente con l'intenzione di rapinarlo della pensione. Si tratta di due pregiudicati di 45 e 50 anni e di una donna di 55, incensurata, accusati di sequestro di persona, lesioni e maltrattamenti. A far scoprire il caso una segnalazione giunta alla Procura.