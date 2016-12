Cuneo, l'ultima messa di don Claudio "Addio a tutti, diventerò padre"

12:19 - A 50 anni il don saluta tutti e abbandona l'abito talare per diventare padre. Accade a San Dalmazzo Borgo, in provincia di Cuneo, dove don Claudio Cavallo, ha annunciato domenica la novità ai suoi parrocchiani. "Sono qui per salutarvi e ringraziare il Signore per il tratto di strada che abbiamo percorso insieme" ha detto secondo quanto riporta "La Stampa". Il bambino nascerà a marzo.

La notizia è stata data durante l'omelia nella parrocchia che fa parte del consiglio pastorale della diocesi di Cuneo. "Questa sarà la mia ultima messa", ha detto, lasciando la tonaca per cominciare la sua nuova vita con una compagno. "Ho preso questa decisione dopo aver parato a lungo con i miei superiori - ha continuato davanti ai suoi parrocchiani -. Mi piacerebbe continuare a mettere a disposizione le mie energie per la chiesa, se sarà possibile".



Le sue parole sono state accolte da lunghi applausi di solidarietà e commozione. Già designato il successore di don Claudio: sarà don Roberto Mondino.



Il vescovo: "Decisione sofferta" - A commentare il passo del parroco di San Dalmazzo Borgo è monsignor Giuseppe Cavallotto, vescovo di Cuneo, che definisce "sofferta" la decisione del sacerdote, "maturata a lungo e concordata insieme". "Don Claudio - racconta - ha salutato la sua comunità parrocchiale comunicando di lasciare il suo minisero sacerdotale. E' stata una scelta vissuta con sincerità e dettata da coerenza con il suo nuovo orientamento di vita. Siamo grati per il generoso servizio reso da don Claudio nella nostra chiesa. Sono certo che la sorpresa suscitata dalla decisione si trasformerà in comprensione e preghiera".