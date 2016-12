Cuneo, donna uccisa a bastonate in casa: arrestato il marito

Secondo quanto si apprende, l'uomo non ha confessato, ma avrebbe fatto parziali ammissioni. Il medico legale ha accertato che la donna è stata assassinata con cinque coltellate, di cui una alla giugulare sarebbe stata quella fatale.



Non si esclude, invece che il bastone, sia stato brandito dalla vittima nel tentativo di difendersi dall'aggressione. Il coltello è stato trovato in bagno dove è stato ripulito del sangue. E' stata disposta l'autopsia sul corpo della donna.



La coppia, di origine albanese, era arrivata in Italia nel 1991 e finora non aveva mai avuto problemi di integrazione. I tre figli, tutti in età adulta, non erano presenti al momento del delitto. Uno di loro, sopraggiunto dopo la tragedia, si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale.