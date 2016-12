Cuneo, detonatore in aeroporto

Conteneva una sostanza esplosiva la borsa trovata lunedì sera in un bagno dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi. Sul posto polizia, vigili del fuoco e artificieri, che hanno fatto brillare l'ordigno poco prima di mezzanotte. Gli investigatori escludono si trattasse di una bomba, ma di un detonatore: un piccolo ordigno che serve per l'innesco. Non c'era infatti alcun bullone all'interno e la sostanza esplosiva era contenuta in un piccolo involucro.